Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах

Суббота, 17 июля 2021, 22:37
В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах

Греция запретила музыку в ресторанах и барах и ограничила передвижение на своем популярном курортном острове Миконос в субботу после роста числа новых коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Миконос, известный как остров вечеринок, является одним из самых популярных направлений Греции, которое каждое лето привлекает более миллиона посетителей, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирно известных спортсменов.

После "тревожной" местной вспышки заражений Министерство гражданской защиты заявило, что запрещает музыку на острове круглосуточно и разрешает передвижение с 1 до 6 утра только тем, кто собирается на работу и с работы, или по состоянию здоровья. Ограничения будут действовать до 26 июля.

В последние недели в Греции растет число инфекций, что вынуждает правительство обязать вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых и ввести новые ограничения по всей стране, в том числе разрешить только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.

Напомним, правительство Греции на следующей неделе представит решение, регулирующее обязательные вакцинации государственных служащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грециятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Греция
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Лидеры Греции и Турции встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Партии в Греции приостановили избирательную кампанию после гибели десятков мигрантов в море
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: