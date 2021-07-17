В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах

Греция запретила музыку в ресторанах и барах и ограничила передвижение на своем популярном курортном острове Миконос в субботу после роста числа новых коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Миконос, известный как остров вечеринок, является одним из самых популярных направлений Греции, которое каждое лето привлекает более миллиона посетителей, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирно известных спортсменов.

После "тревожной" местной вспышки заражений Министерство гражданской защиты заявило, что запрещает музыку на острове круглосуточно и разрешает передвижение с 1 до 6 утра только тем, кто собирается на работу и с работы, или по состоянию здоровья. Ограничения будут действовать до 26 июля.

В последние недели в Греции растет число инфекций, что вынуждает правительство обязать вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых и ввести новые ограничения по всей стране, в том числе разрешить только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.

Напомним, правительство Греции на следующей неделе представит решение, регулирующее обязательные вакцинации государственных служащих.