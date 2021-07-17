У НАТО міркують про розширення доступу України до засобів спостереження

Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс розповів, що в Альянсі вивчають можливість посилення доступу України до засобів спостереження за ситуацією в Чорному морі.

Джерело: Дейвіс, якого цитує Укрінформ

Деталі: У суботу в Одесі під час дискусії в рамках безпекового форуму представник НАТО наголосив, що союзники по Північноатлантичному альянсу усвідомлюють стратегічну важливість регіону Чорного моря і продовжуватимуть нарощування власної присутності у цьому регіоні, а також надаватимуть допомогу у розвитку військово-морських спроможностей України.

Пряма мова: "Під час брюссельського саміту минулого місяця лідери НАТО підтвердили, що НАТО нарощуватиме підтримку України, і це включатиме оперативні та політичні зусилля в регіоні Чорного моря.

За запитом України ми вивчаємо можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі.

У національному вимірі НАТО враховує потреби Збройних сил України. Ми отримали запит від міністра закордонних справ (Дмитра - УП) Кулеби та прийняли його до уваги. За первинною оцінкою, робочі групи НАТО мають багато можливостей, щоб відповісти на ці специфічні потреби у сфері озброєння та розвитку спроможностей. Де факто ми вже працюємо над ними".