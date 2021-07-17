В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения

Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Гордон Скип Дэйвис рассказал, что в Альянсе изучают возможность усиления доступа Украины к средствам наблюдения за ситуацией в Черном море.

Источник: Дэвис, которого цитирует Укринформ

Детали: В субботу в Одессе во время дискуссии в рамках форума по безопасности представитель НАТО подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу осознают стратегическую важность региона Черного моря и продолжат как наращивание своего присутствия в этом регионе, так и оказание помощи в развитии военно-морских возможностей Украины.

Прямая речь: "Во время брюссельского саммита в прошлом месяце лидеры НАТО подтвердили, что НАТО будет наращивать поддержку Украины, и это будет включать оперативные и политические усилия в регионе Черного моря.

По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море.

В национальном измерении НАТО учитывает потребности Вооруженных сил Украины. Мы получили запрос от министра иностранных дел (Дмитрия - УП) Кулебы и приняли его во внимание. По первоначальной оценке, рабочие группы НАТО имеют много возможностей, чтобы ответить на эти специфические потребности в сфере вооружения и развития способностей. Де факто мы уже работаем над ними".