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ЗМІ: Британія відмовилася від масової вакцинації підлітків

Неділя, 18 липня 2021, 00:27

Британія відмовилася масово щеплювати  від COVID-19 підлітків –  натомість вакцинуватимуть дітей з групи ризику у віці від 12 до 15 років і тих, кому скоро виповниться 18 років.

Джерело: Telegraph

Деталі: Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI), як вважається, порадив міністрам не вакцинувати всіх дітей до тих пір, поки не будуть отримані додаткові дані про ризики.

У директиві, яка має бути видана в понеділок, запропонують уколи дітям у віці від 12 до 15 років, які вважаються вразливими до COVID-19 або які проживають з дорослими, які мають вразливий імунітет  або іншим чином вразливі до вірусу. Щеплення також запропонують всім 17-річним підліткам протягом трьох місяців після їх 18-річчя.

Цей крок суперечить рішенням, ухваленим у таких країнах, як США, Ізраїль та Франція, де дітям старше 12 років регулярно проводять щеплення.

Нагадаємо: У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років. 

Теми: вакцинаціяБританія


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