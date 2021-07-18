Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Британия отказалась от массовой вакцинации подростков

Воскресенье, 18 июля 2021, 00:27
СМИ: Британия отказалась от массовой вакцинации подростков

Великобритания отказалась массово прививать от COVID-19 подростков - вместо этого будут вакцинировать детей из группы риска в возрасте от 12 до 15 лет и тех, кому скоро исполнится 18 лет.

Источник:  Telegraph

Детали: Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), как считается, посоветовал министрам не вакцинировать всех детей до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о рисках.

В директиве, которая должна быть выдана в понедельник, предложат уколы детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19 или проживающим с взрослыми, у которых уязвимый иммунитет или иным образом уязвимые к вирусу. Прививки также предложат всем 17-летним подросткам в течение трех месяцев после их 18-летия.

Этот шаг противоречит решениям, принятым в таких странах, как США, Израиль и Франция, где детям старше 12 лет регулярно проводят прививки.

Напомним: В июне британский регулятор по лекарственным средствам MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Темы: вакцинацияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: