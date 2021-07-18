СМИ: Британия отказалась от массовой вакцинации подростков

Великобритания отказалась массово прививать от COVID-19 подростков - вместо этого будут вакцинировать детей из группы риска в возрасте от 12 до 15 лет и тех, кому скоро исполнится 18 лет.

Источник: Telegraph

Детали: Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), как считается, посоветовал министрам не вакцинировать всех детей до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о рисках.



В директиве, которая должна быть выдана в понедельник, предложат уколы детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19 или проживающим с взрослыми, у которых уязвимый иммунитет или иным образом уязвимые к вирусу. Прививки также предложат всем 17-летним подросткам в течение трех месяцев после их 18-летия.

Этот шаг противоречит решениям, принятым в таких странах, как США, Израиль и Франция, где детям старше 12 лет регулярно проводят прививки.

Напомним: В июне британский регулятор по лекарственным средствам MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.