Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів
Неділя, 18 липня 2021, 01:21
10 талібів були вбиті ударами бойових літаків в районі Чамтал провінції Балх в Афганістані.
Джерело: представник афганської армії в північному регіоні Мохаммад Ханіф Резаї у "Сіньхуа"
Деталі: Крім того, ще п’ятеро талібів були поранені. Мохаммад Ханіф Резаї додав, що під час авіанальотів знищили "велику кількість" зброї і боєприпасів бойовиків.
Зазначається, що бойові літаки завдали ударів по укриттях і позиціях талібів в Чамталі.
Бойовики руху "Талібан", які захопили деякі райони провінції Балх , поки не коментували цю інформацію.