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Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів

Неділя, 18 липня 2021, 01:21

10 талібів були вбиті ударами бойових літаків в районі Чамтал провінції Балх в Афганістані.

Джерело: представник афганської армії в північному регіоні Мохаммад Ханіф Резаї у "Сіньхуа"

Деталі: Крім того, ще п’ятеро талібів були поранені. Мохаммад Ханіф Резаї  додав, що під час авіанальотів знищили "велику кількість" зброї і боєприпасів бойовиків.

Зазначається, що бойові літаки завдали ударів по укриттях і позиціях талібів в Чамталі.

Бойовики руху "Талібан", які захопили деякі райони провінції Балх , поки не коментували цю інформацію.

Теми: Афганістан


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