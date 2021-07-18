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Авианалет в Афганистане убил 10 талибов

Воскресенье, 18 июля 2021, 01:21
Авианалет в Афганистане убил 10 талибов

10 талибов были убиты ударами боевых самолетов в районе Чамтал провинции Балх в Афганистане.

Источник: представитель афганской армии в северном регионе Мохаммад Ханиф Резаи в "Синьхуа"

Детали: Кроме того, еще пятеро талибов были ранены. Мохаммад Ханиф Резаи добавил, что во время авианалетов уничтожили "большое количество" оружия и боеприпасов боевиков.

Отмечается, что боевые самолеты нанесли удары по укрытиям и позициям талибов в Чамтале.

Боевики движения "Талибан", которые захватили некоторые районы провинции Балх, пока не комментировали эту информацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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