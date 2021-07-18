Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Авианалет в Афганистане убил 10 талибов

Воскресенье, 18 июля 2021, 01:21

10 талибов были убиты ударами боевых самолетов в районе Чамтал провинции Балх в Афганистане.

Источник: представитель афганской армии в северном регионе Мохаммад Ханиф Резаи в "Синьхуа"

Детали: Кроме того, еще пятеро талибов были ранены. Мохаммад Ханиф Резаи добавил, что во время авианалетов уничтожили "большое количество" оружия и боеприпасов боевиков.

Отмечается, что боевые самолеты нанесли удары по укрытиям и позициям талибов в Чамтале.

Боевики движения "Талибан", которые захватили некоторые районы провинции Балх, пока не комментировали эту информацию.

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты рассказали, как хотят наказать организаторов "водной блокады" Крыма

В РФ анонсировали государственные испытания нового гиперзвукового оружия

В Украине 299 новых заражений коронавирусом, 8 человек умерли

Главные новости субботы и ночи: Зеленский и MH17, Каннский кинофестиваль

В Британии — больше всего новых COVID-случаев в мире

В Facebook ответили на заявление Байдена, что соцсети "убивают людей"

Все новости...
Афганистан
В столкновении в Афганистане убили журналиста Reuters
США осудили вероятный расстрел талибами афганских военных, которые сложили оружие
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
Последние новости
11:43
В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины Moderna
11:37
Забастовка в аэропорту Лиссабона - отменено около 200 рейсов
11:31
В Токио обнаружили уже три случая Covid у спортсменов-олимпийцев
11:23
В ТОПе аэропортов Украины в июне Борисполь, Львов и Одесса
11:06
Оккупанты рассказали, как хотят наказать организаторов "водной блокады" Крыма
10:59
Суд в США отменил решение о детях-мигрантах, Байден обещает защитить их
10:33
картыСиноптики рассказали, где пройдут дожди
09:35
В РФ анонсировали государственные испытания нового гиперзвукового оружия
09:15
Российско-оккупационные войска открыли огонь вблизи Песков
08:51
фотоЧисло погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156
Все новости...