Авианалет в Афганистане убил 10 талибов
Воскресенье, 18 июля 2021, 01:21
10 талибов были убиты ударами боевых самолетов в районе Чамтал провинции Балх в Афганистане.
Источник: представитель афганской армии в северном регионе Мохаммад Ханиф Резаи в "Синьхуа"
Детали: Кроме того, еще пятеро талибов были ранены. Мохаммад Ханиф Резаи добавил, что во время авианалетов уничтожили "большое количество" оружия и боеприпасов боевиков.
Отмечается, что боевые самолеты нанесли удары по укрытиям и позициям талибов в Чамтале.
Боевики движения "Талибан", которые захватили некоторые районы провинции Балх, пока не комментировали эту информацию.