Франція змінила правила в’їзду на тлі посилення пандемії

Франція змінила правила в’їзду.

Джерело: французький уряд, "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що динаміка епідемії знову у світі знову посилюється і швидко поширюється варіант "Дельта", відтак Франція вирішує адаптувати свої заходи для контролю прибуття мандрівників з третіх країн.

Зокрема, список червоних країн розширили до Тунісу, Мозамбіку, Куби та Індонезії.

Зазначається, що щодо Британії запроваджують посилений режим, за якого для невакцинованих людей потрібен тест (ПЛР або на антитіла) не менше 24 годин (нині 48 годин). Крім того, Іспанія, Португалія, Кіпр, Нідерланди і Греція будуть поміщені під спостереження в Європейському регіоні, при цьому для нещеплених людей потрібен тест не менше 24 годин (72 години сьогодні).

Ці заходи набудуть чинності 18 липня.

З 17 липня незалежно від країни походження скасували обмеження для повністю щеплених мандрівників однією з визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) вакцин. Уточнюється, що Covishield, склад і виробничий процес якої аналогічні вакцині Vaxzevria з лабораторії AstraZeneca, тепер визнана пропуском.

Нагадаємо: 16 липня Ейфелева вежа знову відкрилася для публіки після паузи, пов’язаною з епідемією коронавірусу.