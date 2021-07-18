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Франция изменила правила въезда на фоне усиления пандемии

Воскресенье, 18 июля 2021, 02:30
Франция изменила правила въезда на фоне усиления пандемии

Франция изменила правила въезда.

Источник: французское правительство, "Укринформ"

Детали: Сообщается, что динамика эпидемии снова в мире снова усиливается и быстро распространяется вариант "Дельта", поэтому Франция решает адаптировать свои меры по контролю прибытия путешественников из третьих стран.

В частности, список красных стран расширили до Туниса, Мозамбика, Кубы и Индонезии.

Отмечается, что насчет  Британии вводят усиленный режим, при котором для невакцинированных людей нужен тест (ПЦР или на антитела) не менее 24 часов (сейчас 48 часов). Кроме того, Испания, Португалия, Кипр, Нидерланды и Греция будут помещены под наблюдение в Европейском регионе, при этом для непривитых людей нужен тест не менее 24 часов (72 часа сегодня).

Эти меры вступят в силу 18 июля.

С 17 июля независимо от страны происхождения отменили ограничения для полностью привитых путешественников одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин. Уточняется, что Covishield, состав и производственный процесс которой аналогичны вакцине Vaxzevria из лаборатории AstraZeneca, теперь признана пропуском.

Напомним: 16 июля Эйфелева башня вновь открылась для публики после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

Темы: Франциякоронавирус
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