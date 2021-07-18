Повені в Європі: загинули 170 осіб

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені в Німеччині та Бельгії сягнула 170 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, 143 людини загинули в Німеччині. За даними поліції, це число включає близько 98 осіб в районі Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти. Водночас, деякі райони для огляду недоступні через високий рівень води.

Повінь стала найбільшим стихійним лихом Німеччини за більш ніж півстоліття.

В Бельгії, за даними національного кризового центру, який координує там операцію з надання допомоги, кількість загиблих збільшилася до 27. 103 людини "зникли безвісти або недоступні". У центрі повідомили, що деякі з них, ймовірно, були недоступні, тому що не могли зарядити мобільні телефони або лежали в лікарні без документів, що засвідчують особу.

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