Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Повені в Європі: загинули 170 осіб

Неділя, 18 липня 2021, 03:27

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені в Німеччині та Бельгії сягнула 170 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, 143 людини загинули в Німеччині.  За даними поліції, це число включає близько 98 осіб в районі Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти. Водночас, деякі райони для огляду недоступні через високий рівень води.

Повінь стала  найбільшим стихійним лихом Німеччини за більш ніж півстоліття.

В Бельгії, за даними національного кризового центру, який координує там операцію з надання допомоги, кількість загиблих збільшилася до 27. 103 людини "зникли  безвісти або недоступні". У центрі повідомили, що деякі з них, ймовірно, були недоступні, тому що не могли зарядити мобільні телефони або лежали в лікарні без документів, що засвідчують особу.

Нагадаємо:

  • Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у повені глобальне потепління.
  • Експерти кажуть, що зміна клімату, як очікується, збільшить частоту екстремальних погодних явищ, але пов'язати будь-яку окрему подію з глобальним потеплінням складно.

Теми: Німеччинастихійне лихоБельгія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Після повеней у Європі слід очікувати нових екстремальних погодних явищ – вчені

фотоУЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020

В ніч на неділю на кордоні з РФ невідомі напали на прикордонників

фотоНаступник Меркель вибачився за посмішки під час промови про жертв повені

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині вже 133 загиблих через дощі та повені
Німеччина відкриває кордони для усіх українців
Негода в Німеччині: Міноборони оголосило військову катастрофу, загиблих вже більше 100
Останні новини
17:57
У Швеції різко почастішали напади на автомобілі данців
17:42
ООС: окупанти стріляли з мінометів біля Пісків
17:32
На курорті Одещини потонули батько й син
17:09
Лукашенко вивів "Белоруснефть" з концерну, що потрапив під санкції
17:01
Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ
16:33
Країни ОПЕК+ домовилися про підвищення нафтовидобутку
16:17
На Київщині через негоду загинуло двоє людей
16:05
Американські дипломати у Відні заявили про "гаванський синдром"
15:24
фотоНа Львівщині обвалився під'їзд аварійної багатоповерхівки
15:09
Eurostat назвав найдешевші та найдорожчі країни ЄС
Усі новини...