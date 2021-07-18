Наводнения в Европе: погибли 170 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии и Бельгии достигло 170 человек.

Источник: Reuters

Детали: В частности, 143 человека погибли в Германии. По данным полиции, это число включает около 98 человек в районе Арвайлер южнее Кельна.

Сотни людей все еще считаются пропавшими без вести. В то же время, некоторые районы для осмотра недоступны из-за высокого уровня воды.

Наводнение стало крупнейшим стихийным бедствием Германии за более чем полвека.

В Бельгии, по данным национального кризисного центра, который координирует там операцию по оказанию помощи, количество погибших увеличилось до 27. 103 человека "пропали без вести или недоступны". В центре сообщили, что некоторые из них, вероятно, были недоступны, так как не могли зарядить мобильные телефоны или лежали в больнице без документов, удостоверяющих личность.

Напомним: