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Наступник Меркель вибачився за посмішки під час промови про жертв повені

Неділя, 18 липня 2021, 12:39

Армін Лашет, кандидат на посаду наступника канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за посмішки під час візиту до жертв повені.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені це шкода", - написав Лашет на своїй сторінці у Twitter. 

Конфуз стався під час візиту до регіону президента Франка-Вальтера Штайнмаєра Північного Рейну-Вестфалії – регіону в Німеччини, що зазнав ледь не найбільших втрат під час повені. Лашет є  прем'єр-міністром цього регіону.

Два політики відвідали місто Ерфтштадт, яке особливо постраждало від повені. Там президент Штайнмаєр виступив із невеликою промовою.

У відео попала реакція Лашета, який стояв за президентом - під час промови кандидат у канцлери сміється щонайменше 30 секунд.

 

"Епатажно", "огидно" - так характеризували реакцію Лашета німці. "Я виріс в Ерфштадті… Така поведінка  є неприйнятною і непростимою", - пишуть місцеві мешканці.

Поведінку політика розкритикували й його політичні союзники. "Я просто онімів" , - заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл. 

Нагадаємо, проливні дощі обрушилися на Західну Європу, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, на цьому тижні. В ході повеней і зсувів загинули біля 180 осіб: 143 з них – 150 в Німеччині і 27 - в Бельгії.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені.

У Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.

Наслідки негоди у Німеччині дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

Теми: МеркельНімеччина


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