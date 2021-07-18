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Преемник Меркель извинился за улыбки во время речи о жертвах наводнения

Воскресенье, 18 июля 2021, 12:39
Преемник Меркель извинился за улыбки во время речи о жертвах наводнения

Армин Лашет, кандидат на должность преемника канцлера Германии от партии Ангелы Меркель ХДС.ХСС, был вынужден извиниться за улыбки во время визита к жертвам наводнения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Я жалею о впечатлении, которое создала разговор. Это было неуместно, и мне это вред", - написал Лашет на своей странице в Twitter.

Конфуз произошел во время визита в регион президента Франка-Вальтера Штайнмайера в регион Северный Рейн-Вестфалия -один из наиболее наибольший во время наводнения. Лашет является премьер-министром этого региона.

Два политика посетили город Эрфтштадт, особенно пострадавший от наводнения. Там президент Штайнмайер выступил с небольшой речью.

На видео попала реакция Лашета, который стоял за президентом - во время выступления кандидат в канцлеры смеется не менее 30 секунд.

 

"Эпатажно", "отвратительно" - так характеризовали реакцию Лашета немцы. "Я вырос в Эрфштадте ... Такое поведение неприемлемо и непростительно", - пишут местные жители.

Поведение политика раскритиковали и его политические союзники. "Я просто онемел", - заявил генеральный секретарь немецких социал-демократов Ларс Клингбейл.

Напомним, проливные дожди обрушились на Западную Европу, включая западную и юго-западную часть Германии, на этой неделе. В ходе наводнений и оползней погибли около 180 человек: 143 из них - 150 в Германии и 27 - в Бельгии.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.

Последствия непогоды в Германии смотрите в видео на нашем Youtube-канале.

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Темы: МеркельГермания
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