В Іспанії пожежа знищила 400 га природного парку

Пожежа на півночі Іспанії знищила 400 га природного парку, внаслідок чого довелося евакуювати біля 350 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Пожежа виникла в п’ятницю вранці в каталонському місті Лланча неподалік від кордону із Францією.

Як припускають пожежники, причиною запалення найімовірніше є недопалок, викинутий з автомобіля.

Наразі понад 200 каталонських пожежників намагаються подолати полум’я за допомогою повітряної підтримки кількох вертольотів та літаків-бомбардувальників",- зазначають у МВС Каталонії. На допомогу покликано й французьких пожежників.

Попри це, взяти під контроль вогонь досі не вдалося. "Периметр пожежі досі залишається нестабільним",- зазначають у МВС Каталонії.

Наразі евакуйовано близько 350 осіб. Це мешканці кількох сусідніх муніципалітетів, а також сотня жителів місцевого кемпінгу.