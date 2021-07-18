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В Испании пожар уничтожил 400 га природного парка

Воскресенье, 18 июля 2021, 13:36
В Испании пожар уничтожил 400 га природного парка

Пожар на севере Испании уничтожил 400 га парка, в результате чего пришлось эвакуировать около 350 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Пожар возник в пятницу утром в каталонском городе Лланча недалеко от границы с Францией.

Как предполагают пожарные, причиной воспаления скорее всего является окурок, выброшенный из автомобиля.

Сейчас более 200 каталонских пожарных пытаются преодолеть пламя с помощью воздушной поддержки нескольких вертолетов и самолетов-бомбардировщиков", - отмечают в МВД Каталонии. На помощь призваны и французских пожарных.

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Несмотря на это, взять под контроль огонь пока не удалось. "Периметр пожара до сих пор остается нестабильным", - отмечают в МВД Каталонии.

Сейчас эвакуировано около 350 человек. Это жители соседних муниципалитетов, а также сотня постояльцев местного кемпинга.

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Темы: Испанияпожар
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