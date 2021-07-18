Після повеней у Європі слід очікувати нових екстремальних погодних явищ – вчені

Глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та більш руйнівні повені в найближчі десятиліття.

Джерело: Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе, доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріху в інтерв'ю DW

Деталі: Кількість жертв катастрофічної повені у Німеччині сягнула 156, і ще сотні людей зникли безвісти. У Бельгії у результаті повеней загинули щонайменше 23 людини.

Зливи, що пройшли в Західній Європі на цьому тижні, є аномальними, проте Андреас Фінк попередив, що подібні природні явища будуть траплятися все частіше і стануть звичними: "Екстремальні дощі будуть йти частіше у теплішому світі".

У свою чергу, доктор Себастьян Сіппель пояснив, що однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.

Пряма мова: "При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі".

Більше деталей: Серед вчених вже існує консенсус щодо здатності повітря вбирати більше вологи при підвищенні глобальної температури. Однак є й інші фактори, які, на думку деяких експертів, сприяють екстремальним погодним явищам, таким як повені в Європі або нещодавня хвиля аномальної спеки у США та Канаді.

Згідно з цією теорією, суттєву роль у природних катаклізмах відіграють повітряні потоки, які мають переміщувати райони високого та низького тиску в помірних широтах Європи так, щоб вони швидко заміняли одне одного.

Дослідники клімату, такі як Фінк, вважають, що західний вітер, який дме на висоті близько 9 кілометрів навколо Північного полюса, за останні роки дещо втратив силу, що спричинило зміни у раніше стабільному швидкому русі потоків повітря. Таким чином циклони та антициклони на більш довгий час затримуються над певними регіонами і провокують, відповідно, тривалі опади з повенями, або затяжну й сильну спеку з лісовими пожежами.

Ще одним фактором, що впливає на клімат, вчені називають силу припливів та відпливів. Протягом найближчого десятиліття прогнозується, що припливи і відливи будуть вищими та нижчими, ніж зазвичай, через прецесію Місяця (прецесія - це повільне зміщення осі обертання). І хоча це явище є повторюваним кожні 18 років, до 2030-х років рівень світового океану може піднятися так, що цей вплив стане небезпечним.