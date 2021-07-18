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За наводнениями в Европе последуют новые экстремальные погодные явления – ученые

Воскресенье, 18 июля 2021, 14:31

Глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия.

Источник: Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ, доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе в интервью DW

Детали: Число жертв катастрофического наводнения в Германии достигло 156, а сотни людей пропали без вести. В Бельгии в результате наводнений погибли 23 человека.

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными, однако Андреас Финк предупредил, что подобные природные явления будут случаться все чаще и станут привычными: "Экстремальные дожди будут идти чаще в теплом мире".

В свою очередь, доктор Себастьян Сиппель пояснил, что одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

Прямая речь: "При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе".

Больше деталей: Среди ученых уже существует консенсус относительно способности воздуха впитывать больше влаги при повышении глобальной температуры. Однако есть и другие факторы, которые, по мнению некоторых экспертов, способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения в Европе на этой неделе или недавняя волна аномальной жары в США и Канаде.

Согласно теории, существенную роль в природных катаклизмах играют воздушные потоки, которые перемещают районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, что они быстро сменяют друг друга.

Исследователи климата, такие как Финк, считают, что западный ветер, который дует на высоте около 9 километров вокруг Северного полюса, за последние годы несколько утратил силу, что повлекло изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха.

Таким образом циклоны и антициклоны на большее время задерживаются над определенными регионами и провоцируют, соответственно, длительные осадки с наводнениями, или затяжную и сильную жару с лесными пожарами.

Еще одним фактором, влияющим на климат, ученые называют силу приливов и отливов. В течение ближайшего десятилетия прогнозируется, что приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за прецессии Луны (прецессия - это медленное смещение оси вращения). И хотя это явление - повторяющееся каждые 18 лет, к 2030-м годам уровень мирового океана может подняться так, что это влияние станет опасным.

Темы: погодаэкология
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