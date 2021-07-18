Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За наводнениями в Европе последуют новые экстремальные погодные явления – ученые

Воскресенье, 18 июля 2021, 14:31
За наводнениями в Европе последуют новые экстремальные погодные явления – ученые

Глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия.

Источник: Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ, доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе в интервью DW

Детали: Число жертв катастрофического наводнения в Германии достигло 156, а сотни людей пропали без вести. В Бельгии в результате наводнений погибли 23 человека.

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными, однако Андреас Финк предупредил, что подобные природные явления будут случаться все чаще и станут привычными: "Экстремальные дожди будут идти чаще в теплом мире".

В свою очередь, доктор Себастьян Сиппель пояснил, что одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

Прямая речь: "При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе".

Больше деталей: Среди ученых уже существует консенсус относительно способности воздуха впитывать больше влаги при повышении глобальной температуры. Однако есть и другие факторы, которые, по мнению некоторых экспертов, способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения в Европе на этой неделе или недавняя волна аномальной жары в США и Канаде.

Согласно теории, существенную роль в природных катаклизмах играют воздушные потоки, которые перемещают районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, что они быстро сменяют друг друга.

Исследователи климата, такие как Финк, считают, что западный ветер, который дует на высоте около 9 километров вокруг Северного полюса, за последние годы несколько утратил силу, что повлекло изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха.

Таким образом циклоны и антициклоны на большее время задерживаются над определенными регионами и провоцируют, соответственно, длительные осадки с наводнениями, или затяжную и сильную жару с лесными пожарами.

Еще одним фактором, влияющим на климат, ученые называют силу приливов и отливов. В течение ближайшего десятилетия прогнозируется, что приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за прецессии Луны (прецессия - это медленное смещение оси вращения). И хотя это явление - повторяющееся каждые 18 лет, к 2030-м годам уровень мирового океана может подняться так, что это влияние станет опасным.

Темы: погодаэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: