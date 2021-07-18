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Борис Джонсон йде на самоізоляцію на тлі критики

Неділя, 18 липня 2021, 14:57
Борис Джонсон йде на самоізоляцію на тлі критики

Прем'єр-міністр і міністр фінансів Великої Британії вимушені йти на самоізоляцію через контакт з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом, в якого було виявлено коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Попри контакт, і прем’єр, і канцлер вирішили утриматися від самоізоляції. Як було оголошено, вони візьмуть участь пілотній схемі, що передбачає щоденне тестування.

Це рішення викликало гучну критику з боку опозиції. Яка звинуватила уряд у створенні "для себе одних правил, а для решти - інших".

Через це у британському уряді вирішили відмовитися від експерименту. У Бориса Джонсона заявили, що він має намір проводити зустрічі лише дистанційно.

Схожу заяву оприлюднив і казначей (міністр фінансів) Ріші Сунак : "Хоча експеримент мав численні обмеження, дозволяючи лише основні урядові справи, я визнаю, що навіть відчуття того, що правила не є однаковими для всіх, є неправильним".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британія
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