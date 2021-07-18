Борис Джонсон уходит на самоизоляцию на фоне критики

Премьер-министр и министр финансов Великобритании вынуждены идти на самоизоляцию из-за контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несмотря на контакт, и премьер, и канцлер решили воздержаться от самоизоляции. Как было объявлено, они примут участие пилотной схеме, предусматривающей ежедневное тестирование.

Это решение вызвало громкую критику со стороны оппозиции, которая обвинила правительство в создании "для себя одних правил, а для остальных - других".

Поэтому в британском правительстве решили отказаться от эксперимента. У Бориса Джонсона заявили, что он намерен проводить встречи только дистанционно.

Похожее заявление обнародовал и казначей (министр финансов) Риши Сунак: "Хотя эксперимент имел многочисленные ограничения, позволяя лишь основные правительственные дела, я признаю, что даже ощущение того, что правила не являются одинаковыми для всех, неправильно".