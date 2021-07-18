Американські дипломати у Відні заявили про "гаванський синдром"

Австрія разом із США розслідуватиме ймовірний напад на американських дипломатів у Відні.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, мова йде про "гаванський синдром" - ситуації, коли дипломати скаржаться на симптоми, про які вперше заявили у 2016 році співробітники посольства США на Кубі.

До "гаванського синдрому" входить постійна головна біль, запаморочення і нездатності сконцентруватися. Можливою причиною цих симптомів може бути використання радіохвиль.

Після Гавани на схожі симптоми почали скаржитися й американські дипломати в інших країнах. Американські спецслужби не виключають, що за цими атаками може стояти РФ.

16 липня про проблеми із "гаванським синдромом" у американських дипломатів у Відні написав New Yorker. Вже наступного дня МЗС Австрії підтвердив, що розслідування вже ведеться.

"Ми ставимося до цих повідомлень дуже серйозно і як приймаюча держава спільно з американською владою намагаємося з'ясувати причини того, що відбувається, - сказано в заяві австрійського МЗС. - Для нас найважливіше - забезпечити безпеку знаходяться у Відні дипломатів і їх сімей".