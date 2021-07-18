Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американські дипломати у Відні заявили про "гаванський синдром"

Неділя, 18 липня 2021, 16:05

Австрія разом із США розслідуватиме ймовірний напад на американських дипломатів у Відні.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, мова йде про "гаванський синдром" - ситуації, коли дипломати скаржаться на симптоми, про які вперше заявили у 2016 році співробітники посольства США на Кубі.

До "гаванського синдрому" входить постійна головна біль, запаморочення і нездатності сконцентруватися. Можливою причиною цих симптомів може бути використання радіохвиль.

Після Гавани на схожі симптоми почали скаржитися й американські дипломати в інших країнах. Американські спецслужби не виключають, що за цими атаками може стояти РФ.

16 липня про проблеми із "гаванським синдромом" у американських дипломатів у Відні написав New Yorker. Вже наступного дня МЗС Австрії підтвердив, що розслідування вже ведеться.

"Ми ставимося до цих повідомлень дуже серйозно і як приймаюча держава спільно з американською владою намагаємося з'ясувати причини того, що відбувається, - сказано в заяві австрійського МЗС. - Для нас найважливіше - забезпечити безпеку знаходяться у Відні дипломатів і їх сімей".

Теми: АвстріяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри

Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Після повеней у Європі слід очікувати нових екстремальних погодних явищ – вчені

фотоУЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020

Усі новини...
Австрія
Австрія вивчає інформацію про випадки "гаванського синдрому" серед дипломатів США
Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба
Літній водій в’їхав у натовп в Австрії, постраждали 13 людей
Останні новини
05:43
В Єрусалимі палестинці закидали ізраїльську поліцію камінням
04:45
Афганістан провів переговори з "Талібаном"
03:45
У Росії горить майже 820 тисяч га лісів
03:19
У двір журналіста на Харківщині кинули "коктейлі Молотова"
02:38
фотоЗахід США охопили масштабні пожежі
01:14
За допомогою програми-шпигуна спецслужби стежили за журналістами і правозахисниками – ЗМІ
00:18
фотоДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер
23:48
У Білорусі за 10 днів у журналістів провели 63 обшуки
22:59
фотоПід Кривим Рогом пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік
22:19
Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки
Усі новини...