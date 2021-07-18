Американские дипломаты в Вене заявили о "гаванском синдроме"

Австрия вместе с США расследует возможное нападение на американских дипломатов в Вене.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, речь идет о "Гаванском синдроме" - ситуации, когда дипломаты жалуются на симптомы, о которых впервые заявили в 2016 году сотрудники посольства США на Кубе.

В "гаванском синдроме" входит постоянная головная боль, головокружение и неспособности сконцентрироваться. Возможной причиной этих симптомов может быть использование радиоволн.

После Гаваны на схожие симптомы начали жаловаться и американские дипломаты в других странах. Американские спецслужбы не исключают, что за этими атаками может стоять РФ.

16 июля о проблемах с "Гаванскому синдромом" у американских дипломатов в Вене написал New Yorker. Уже на следующий день МИД Австрии подтвердил, что расследование уже ведется.

"Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего, - сказано в заявлении австрийского МИД. - Для нас самое важное - обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей".