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На Київщині через негоду загинуло двоє людей

Неділя, 18 липня 2021, 16:17

У Вишгородському районі Київської області у суботу внаслідок падіння дерев загинуло дві особи, ще одну госпіталізовано.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "17 липня близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано".

Деталі: Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева.

До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Українська правда
Теми: Київська областьстихійне лихо


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