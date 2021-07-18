Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині через негоду загинуло двоє людей

Неділя, 18 липня 2021, 16:17
На Київщині через негоду загинуло двоє людей

У Вишгородському районі Київської області у суботу внаслідок падіння дерев загинуло дві особи, ще одну госпіталізовано.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "17 липня близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано".

Деталі: Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева.

До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київська область
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: