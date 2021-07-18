На Київщині через негоду загинуло двоє людей

У Вишгородському районі Київської області у суботу внаслідок падіння дерев загинуло дві особи, ще одну госпіталізовано.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "17 липня близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано".

Деталі: Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева.

До робіт залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.