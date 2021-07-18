На Киевщине из-за непогоды погибли два человека
Воскресенье, 18 июля 2021, 16:17
В Вышгородском районе Киевской области в субботу в результате падения деревьев погибли два человека, еще один госпитализирован.
Источник: ГСЧС
Дословно: "17 июля около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован".
Детали: Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева.
К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Украинская правда