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На Киевщине из-за непогоды погибли два человека

Воскресенье, 18 июля 2021, 16:17
На Киевщине из-за непогоды погибли два человека

В Вышгородском районе Киевской области в субботу в результате падения деревьев погибли два человека, еще один госпитализирован.

Источник: ГСЧС

Дословно: "17 июля около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в с. Гавриловка и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован".

Детали: Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева.

К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьстихийное бедствие
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