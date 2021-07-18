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На курорті Одещини потонули батько й син

Неділя, 18 липня 2021, 17:32
фото ДСНС

На пляжі бази відпочинку "Ірина" у курортному селищі Затока знайшли тіло 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі 17 липня.

Джерело: речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, пише Суспільне, ДСНС в Одеській області

Деталі: Вона розповіла, що тіло підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку "Ірина", що в Одеській області.

Напередодні рятувальники витягли з води тіло його батька, який загинув 17 липня.

Хлопця шукали два дні. Рятувальники разом з водолазами та правоохоронцями обстежили 800 квадратних метрів дна, 30 квадратних кілометрів поверхні води та п'ять кілометрів берегової смуги.

Як повідомляла раніше ДСНС в Одеській області, о 13:30 17 липня на пляжі бази відпочинку "Ірина" в Затоці було вилучено з води тіло 49-річного чоловіка, мешканця Черкаської області.

Під час з’ясування обставин події стало відомо, що чоловік перебував у воді разом із 13-річним сином.

Українська правда
Теми: Одеська областьвода


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