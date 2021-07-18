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На курорте Одесской области утонули отец и сын

Воскресенье, 18 июля 2021, 17:32
На курорте Одесской области утонули отец и сын
фото ГСЧС

На пляже базы отдыха "Ирина" в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, пишет Суспільне, ГСЧС в Одесской области

Детали: Мартыненко рассказала, что тело подростка нашли отдыхающие в 11:50 в воде у берега базы отдыха "Ирина", что в Одесской области.

Накануне спасатели вытащили из воды тело его отца, погибшего 17 июля.

Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

Как сообщала ранее ГСЧС в Одесской области, в 13:30 17 июля на пляже базы отдыха "Ирина" в Затоке было изъято из воды тело 49-летнего мужчины, жителя Черкасской области.

Во время выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина находился в воде вместе с 13-летним сыном.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьвода
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