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ЄС вперше обігнав США за часткою вакцинованих першою дозою

Неділя, 18 липня 2021, 18:13

Відсоток людей, щеплених першою дозою вакцини проти COVID-19 у Європейському Союзі, перевищує відсоток людей, щеплених у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Зокрема, в ЄС першу дозу вакцини отримало щонайменше 55,6% населення ЄС, тоді як у США цей показник складає  55,4%.

Видання зазначає - кампанія вакцинації в Євросоюзі починає наздоганяти американську, і вперше кількість вакцинованих перевищила кількість вакцинованих у США.

Втім, США зберігають лідерство у відсотку повністю вакцинованого населення – 48% проти 42% у ЄС.

Гірші показники ЄС пояснюються різними темпами вакцинації у Західній та Східній Європі.

Для порівняння, в Україні вакциновано першою дозою лише 6,4% населення, а повністю – лише 3,4%.

Теми: ЄСвакцинаціяСША


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