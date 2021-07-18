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СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри

Неділя, 18 липня 2021, 19:03

Служба безпеки України викликає міністра оборони РФ Сергія Шойгу на 20 липня в Маріуполь для вручення підозри у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Шойгу Сергій Кужугетович, 21.05.1955 року народження, уродженець міста Чадан Тувинської АРСР, проживаючий в м. Москва Російської Федерації, Вам необхідно з’явитись о 09 год. 00 хв. 20.07.2021 року в каб. №6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України у Донецькій та Луганській області до слідчого Бутенка Т.А. … для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у кримінальному провадженні … та проведення за Вашою участю слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні".

Деталі: Кримінальне провадження, за яким хочуть вручити підозру Шойгу, відкрито 21 липня 2014 року за ч.3 ст.27, ч.5 ст.260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

 

Крім того, іншою повісткою СБУ викликає на 20 липня до Маріуполя до того ж слідчого для вручення підозри в тому ж кримінальному провадженні російського бізнесмена Костянтина Малофєєва.

Українська правда
Теми: СБУРосія


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