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СБУ вызвала министра обороны РФ для вручения подозрения

Воскресенье, 18 июля 2021, 19:03
СБУ вызвала министра обороны РФ для вручения подозрения

Служба безопасности Украины вызывает министра обороны РФ Сергея Шойгу на 20 июля в Мариуполь для вручения подозрения в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Шойгу Сергей Кужугетович, 21.05.1955 года рождения, уроженец города Чадан Тувинской АССР, проживающий в г. Москва Российской Федерации, Вам необходимо явиться в 09 ч. 00 мин. 20.07.2021 года в каб. №6 следственного отдела 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области к следователю Бутенко Т.А. ... для вручения Вам письменного уведомления о подозрении в уголовном производстве ... и проведения с Вашим участием следственных (процессуальных) действий в данном уголовном производстве".

Детали: Уголовное производство, по которому хотят вручить подозрение Шойгу, открыто 21 июля 2014 года по ч.3 ст.27, ч.5 ст.260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Кроме того, другой повесткой СБУ вызывает на 20 июля в Мариуполь к тому же следователю для вручения подозрения в том же уголовном производстве российского бизнесмена Константина Малофеева.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcия
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