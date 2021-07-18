У Черкасах сталася стрілянина, двоє постраждалих

У Черкасах в районі магазину "Лісовий" сталася стрілянина, внаслідок якої госпіталізовано двох осіб.

Джерело: поліція Черкаської області

Деталі: Як повідомив начальник НУ Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, попередньо встановлено, що близько 15:00 години між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт. У цей момент один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у бік опонентів.

Внаслідок стрілянини двоє чоловіків госпіталізовані до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови.

Сам правопорушник втік до лісу. Для його пошуку задіяли батальйон поліції особливого призначення, екіпажі патрульної поліції, правоохоронців Черкаського районного управління поліції та кінологічної служби зі службовими собаками. За короткий час поліцейські виявили вказаного чоловіка.

Пряма мова Куратченка: "Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми встановили його особу. Це – 48-річний місцевий мешканець. На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі".

Більше деталей: За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури міста Черкаси, вирішується питання про вручення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.