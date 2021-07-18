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В Черкассах произошла стрельба, двое пострадавших

Воскресенье, 18 июля 2021, 21:44
В Черкассах произошла стрельба, двое пострадавших
фото полиции

В Черкассах в районе магазина "Лесной" произошла стрельба, в результате которой госпитализированы два человека.

Источник: полиция Черкасской области

 

Детали: Как сообщил начальник НУ Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, предварительно установлено, что около 15 часов между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы.

Сам правонарушитель скрылся в лес. Для его поиска были задействованы батальон полиции особого назначения, экипажи патрульной полиции, правоохранители Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками. За короткое время полицейские обнаружили указанного мужчину.

 

Прямая речь Куратченко: "Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы установили его личность. Это – 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи".

Больше деталей: По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры города Черкассы, решается вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Черкасская область
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