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Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

Неділя, 18 липня 2021, 22:19
Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

Афганістан відкликав свого посла і високопоставлених дипломатів із Пакистану після викрадення дочки посла.

Джерело: МЗС Афганістану

Дослівно: "Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки Афганістан відкликало посла Афганістану і високопоставлених дипломатів з Пакистану до тих пір, поки не будуть усунуті всі загрози безпеки, включаючи арешт і суд над винними у викраденні".

Деталі: У МЗС зазначили, що незабаром афганська делегація відвідає Пакистан для оцінки та розгляду справи, а подальші дії будуть базуватися на результатах візиту.

17 липня в МЗС Афганістану заявили, що 16 липня дочка посла Афганістану в Ісламабаді Сілсіла Аліхіль "була викрадена на кілька годин і піддана жорстоким тортурам невідомими особами по дорозі додому".

Зазначалося, що після звільнення з полону вона перебуває в лікарні.

Українська правда

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Теми: Афганістандипломатичні відносини
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