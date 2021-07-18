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Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери

Воскресенье, 18 июля 2021, 22:19
Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери

Афганистан отозвал своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана после похищения дочери посла.

Источник: МИД Афганистана

Дословно: "После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан отозвало посла Афганистана и высокопоставленных дипломатов из Пакистана до тех пор, пока не будут устранены все угрозы безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении".

Детали: В МИД отметили, что вскоре афганская делегация посетит Пакистан для оценки и рассмотрения дела, а последующие действия будут основаны на результатах визита.

17 июля в МИД Афганистана заявили, что 16 июля дочь посла Афганистана в Исламабаде Силсила Алихиль "была похищена на несколько часов и подвергнута жестоким пыткам неизвестными лицами по дороге домой".

Отмечалось, что после освобождения из плена она находится в больнице.

Украинская правда
Темы: Афганистандипломатические отношения
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