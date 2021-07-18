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Під Кривим Рогом пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік

Неділя, 18 липня 2021, 22:59
Під Кривим Рогом пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік

У Криворізькому районі Дніпропетровської області пацієнт психлікарні вбив медбрата й утік, його розшукує поліція.

Джерело: Криворізьке районне управління поліції, "Перший міський"

Деталі: 18 липня близько 7.00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

Зазначається, що пацієнт завдав 54-річному медбрату смертельних ударів по голові.

На місці події працюють правоохоронці. Вживаються оперативні заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Разом з тим, як повідомляє "Перший міський", вбивство сталося у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні.

За інформацією видання, вбивцю звуть Іван Євсейчев.

Більше деталей: У лікарні повідомили, що тіло загиблого санітара знайшла медсестра разом з іншим колегою в одній із палат. 21-річний пацієнт-утікач страждав на психічне захворювання і був жорстоким та агресивним.

Як пише "Перший міський", до цього чоловік уже мав проблеми з законом. У 2017 році Інгулецький районний суд виніс вирок Євсейчеву за частиною 2 статті 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. Однак його звільнили від покарання та присудили два роки випробувального терміну. Хлопця визнали винним у викраденні мопедів.

Після оголошення вироку у листопаді 2017-го Євсейчев став на облік у районний відділ "Центру пробації", але без поважних причин двічі не з’явився для реєстрації, а також за цей час тричі притягався до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю та паління у громадських місцях. Тому у 2018-му до Інгулецького районного суду направили подання про скасування умовного терміну. Однак у травні 2019-го суд пристав на бік захисту та залишив хлопця на волі. Адвокат пояснював, що з 15 листопада 2018 по 24 січня 2019 року підсудний перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД та за станом здоров’я не має бути ув'язненим.

У листопаді Інгулецький суд виніс нову ухвалу через закінчення випробувального терміну. У тексті документу також згадано, що з серпня по листопад 2019 року Іван знову перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД. Туди він потрапив через те, що поводив себе агресивно, зокрема, по відношенню до батьків.

Українська правда

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Теми: Кривий РігвбивствоДніпропетровська область
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