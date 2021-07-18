Под Кривым Рогом пациент психбольницы убил медбрата и сбежал

В Криворожском районе Днепропетровской области пациент психбольницы убил медбрата и сбежал, его разыскивает полиция.

Источник: Криворожское районное управление полиции, "Первый городской"

Детали: 18 июля около 7.00 утра в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.

Отмечается, что пациент нанес 54-летнему медбрату смертельные удары по голове.

На месте происшествия работают правоохранители. Принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Вместе с тем, как сообщает "Первый городской", убийство произошло в Гейковской областной психоневрологической больнице.

По информации издания, убийцу зовут Иван Евсейчев.

Больше деталей: В больнице сообщили, что тело погибшего санитара нашла медсестра вместе с другим коллегой в одной из палат. 21-летний пациент страдал психическим заболеванием и был жестоким и агрессивным.

Как пишет "Первый городской", до этого мужчина уже имел проблемы с законом. В 2017 году Ингулецкий районный суд вынес приговор Евсейчеву по части 2 статьи 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" - пять лет лишения свободы без конфискации имущества. Однако его освободили от наказания и присудили два года испытательного срока. Парня признали виновным в похищении мопедов.

После оглашения приговора в ноябре 2017 года Евсейчев стал на учет в районный отдел "Центра пробации", но без уважительных причин дважды не явился для регистрации, а также за это время трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах. Поэтому в 2018-м в Ингулецкий районный суд направили представление об отмене условного срока. Однако в мае 2019-го суд принял сторону защиты и оставил парня на свободе. Адвокат объяснил, что с 15 ноября 2018 по 24 января 2019 года подсудимый находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД и по состоянию здоровья не должен быть заключен.

В ноябре Ингулецкий суд вынес новое решение из-за истечения испытательного срока. В тексте документа также упомянуто, что с августа по ноябрь 2019 года Иван снова находился на стационарном лечении в Криворожском ПНД. Туда он попал из-за того, что вел себя агрессивно, в частности, по отношению к родителям.