Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер

Понеділок, 19 липня 2021, 00:18

У Харківській області зіткнулися автомобілі, в результаті чого постраждали 5 людей, водій одного з автомобілів згодом помер у лікарні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "В результаті зіткнення транспортних засобів до медзакладів були госпіталізовані обидва кермувальники та троє пасажирок автівки "Dacia Logan" 46, 20 та 2 років. Водій "Renault Sandero" через деякий час помер у лікарні".

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло до Красноградського районного відділу поліції.

Аварія трапилася на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава. Зіткнулися автомобілі "Renault Sandero" під керуванням чоловіка 1996 року народження і "Dacia Logan", за кермом якого перебував 48-річний водій.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

 

Українська правда
Теми: Харківська областьДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Афганістан провів переговори з "Талібаном"

За допомогою програми-шпигуна спецслужби стежили за журналістами і правозахисниками – ЗМІ

Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри

Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Усі новини...
Харківська область
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
Поліцейські входили в угрупування, яке "доїло" й шантажувало наркозалежних – СБУ
"Ваш родич у важкому стані із COVID": шахрая засудили до трьох років
Останні новини
09:54
Zoom купує провайдера хмарних послуг за майже 15 мільярдів доларів
09:53
Вперше чиновники складають іспит на українську мову
09:42
фотоПовені дістались до півдня Австрії
09:22
Вакцинація збила хвилю: в Англії і Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID запобігли
09:20
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
09:16
У ДТП на Волині загинули троє людей, серед постраждалих - 6 дітей
09:06
Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень
08:44
37 тисяч щеплень проти коронавірусу зробили українцям у неділю 
08:33
Опозиція Грузії зірвала виступ глави МВС у парламенті
08:19
182 випадки COVID і 307 госпіталізацій зафіксували у неділю в Україні
Усі новини...