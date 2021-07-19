ДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер

У Харківській області зіткнулися автомобілі, в результаті чого постраждали 5 людей, водій одного з автомобілів згодом помер у лікарні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "В результаті зіткнення транспортних засобів до медзакладів були госпіталізовані обидва кермувальники та троє пасажирок автівки "Dacia Logan" 46, 20 та 2 років. Водій "Renault Sandero" через деякий час помер у лікарні".

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло до Красноградського районного відділу поліції.

Аварія трапилася на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава. Зіткнулися автомобілі "Renault Sandero" під керуванням чоловіка 1996 року народження і "Dacia Logan", за кермом якого перебував 48-річний водій.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.