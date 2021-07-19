Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП на Харьковщине: среди пострадавших 2-летний ребенок, один водитель умер

Понедельник, 19 июля 2021, 00:18

В Харьковской области столкнулись автомобили, в результате чего пострадали 5 человек, водитель одного из автомобилей впоследствии скончался в больнице.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водители и три пассажирки автомобиля" Dacia Logan "46, 20 и 2 лет. Водитель" Renault Sandero "через некоторое время скончался в больнице".

Детали: Сообщение о ДТП поступило в Красноградский районного отдела полиции.

Авария произошла на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава. Столкнулись автомобили "Renault Sandero" под управлением мужчины 1996 года рождения и "Dacia Logan", за рулем которого находился 48-летний водитель.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Виновнику аварии грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

 

Украинская правда
Темы: Харьковская областьДТП
powered by lun.ua
Главное сегодня

Афганистан провел переговоры с "Талибаном"

С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками – СМИ

Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери

СБУ задержала своих сотрудников за нападение на пограничников

СБУ вызвала министра обороны РФ для вручения подозрения

Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ

Все новости...
Харьковская область
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
Полицейские входили в группировку, которая "доила" и шантажировала наркозависимых – СБУ
"Ваш родственник в тяжелом состоянии с COVID": мошенника приговорили к 3 годам
Последние новости
09:54
Zoom покупает провайдера облачных услуг за почти 15 миллиардов долларов
09:42
фотоНаводнения добрались до юга Австрии
09:22
Вакцинация сбила волну: в Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID предотвратили 
09:20
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
09:16
В ДТП на Волыни погибли три человека, среди пострадавших - 6 детей
09:06
Франция три дня подряд фиксирует более 10 000 новых заражений
08:44
37 тысяч прививок против коронавируса сделали украинцам в воскресенье
08:33
Оппозиция Грузии сорвала выступление главы МВД в парламенте
08:19
182 случая COVID и 307 госпитализаций зафиксировали в воскресенье в Украине
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: нападение на пограничников, форма сборной Украины
Все новости...