ДТП на Харьковщине: среди пострадавших 2-летний ребенок, один водитель умер

В Харьковской области столкнулись автомобили, в результате чего пострадали 5 человек, водитель одного из автомобилей впоследствии скончался в больнице.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водители и три пассажирки автомобиля" Dacia Logan "46, 20 и 2 лет. Водитель" Renault Sandero "через некоторое время скончался в больнице".

Детали: Сообщение о ДТП поступило в Красноградский районного отдела полиции.

Авария произошла на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава. Столкнулись автомобили "Renault Sandero" под управлением мужчины 1996 года рождения и "Dacia Logan", за рулем которого находился 48-летний водитель.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Виновнику аварии грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.