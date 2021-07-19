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За допомогою програми-шпигуна спецслужби стежили за журналістами і правозахисниками – ЗМІ

Понеділок, 19 липня 2021, 01:14

Влада авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи шпигунську програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group.

Джерело: DW, NSO Group

Деталі: Про це свідчать результати кількамісячного журналістського розслідування "Проєкт Pegasus", опубліковані в неділю, 18 липня, німецькими ЗМІ, які брали в ньому участь.

У розпорядження журналістського консорціуму, що включає 16 редакцій, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories, потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів, за власниками яких, імовірно, стежили.

Більш ніж у тисячі випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких виявилися, в тому числі, високопоставлені політики, адвокати, журналісти і правозахисники із Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та інших країн, в тому числі відомі азербайджанські опозиційні журналістки.

Незалежним IT-експертам були надані 44 випадково обраних телефонів, на 37 з них були знайдені сліди шпигунського ПЗ.

У NSO Group заявляють, що клієнти фірми – це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслану зловмисниками посилання.



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