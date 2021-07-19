С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками – СМИ

Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

Источник: DW, NSO Group

Детали: Об этом свидетельствуют результаты многомесячного журналистского расследования "Проект Pegasus", опубликованные в воскресенье, 18 июля, немецкими СМИ, которые принимали в нем участие.

В распоряжение журналистского консорциума, включающего 16 редакций, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories, попал список из 50 000 телефонных номеров, за владельцами которых, вероятно, следили.

Более чем в тысяче случаев удалось идентифицировать владельцев этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и других стран, в том числе известные азербайджанские оппозиционные журналистки.

Независимым IT-экспертам были предоставлены 44 случайно выбранных, на 37 из них были найдены следы шпионского ПО.

В NSO Group заявляют, что клиенты компании – это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.

Троянская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на присланную злоумышленниками ссылку.