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У Росії горить майже 820 тисяч га лісів

Понеділок, 19 липня 2021, 03:45

Рятувальники за добу ліквідували в регіонах Росії лісові пожежі на площі 85 763 га, тривають роботи з гасіння загорянь на площі 819 792 га, більшість з них знаходиться в Якутії, повідомила в понеділок прес-служба федеральної авіалісоохорони.

Джерело: РосЗМІ ТАСС із посиланням на федеральну службу авіалісоохорони

Дослівно: "За інформацією регіональних диспетчерських служб лісового господарства, за 18 липня в Росії лісопожежними силами ліквідовано 127 лісових пожеж на площі 85 763 га.

На 00:00 за московським часом 19 липня на території Російської Федерації діяло 306 лісових пожеж на площі 819 792 га, за якими проводились роботи по активному гасінню".

Деталі: В Якутії діє 120 пожеж на землях лісового фонду на площі 697 952 га, п'ять пожеж – на площі 23 580 га в заповіднику "Олекмінський" і природному парку "Лєнскі стовпи" і пожежа – на землях інших категорій на площі 950 га в Хангалаському районі.

В Іркутській області зафіксували 30 пожеж на площі 37 716 га, на Чукотці – 15 пожеж площею 31 614 га, в Магаданській області – сім пожеж площею 5 515 га, в Ханти-Мансійському автономному окрузі – 10 пожеж на площі 4 686 га, в Республіці Карелія – 39 пожеж на площі 4 463 га.

Також пожежі зафіксували в Красноярському краї, Республіці Комі, Примор'ї та інших регіонах РФ.

На гасінні задіяли 6 545 осіб, 1 052 одиниці техніки, 35 повітряних суден, ще 57 повітряних суден моніторять ситуацію.

Пожежонебезпечний сезон відкрили у всіх суб'єктах Російської Федерації, режим НС ввели у восьми суб'єктах РФ, особливий протипожежний режим діє в 60 суб'єктах РФ.

Нагадаємо: Через масштабні пожежі у Сполучених Штатах згоріло щонайменше 67 будинків, влада евакуювала 2 тисячі осіб.

Теми: Росіяпожежанадзвичайна подія


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