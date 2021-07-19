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В России горит почти 820 тысяч га лесов

Понедельник, 19 июля 2021, 03:45

Спасатели за сутки ликвидировали в регионах России лесные пожары на площади 85 763 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 819 792 га, большинство из них находится в Якутии.

Источник: РосСМИ ТАСС со ссылкой на федеральную службу авиалесоохраны

Дословно: "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 18 июля в России лесопожарными силами ликвидировано 127 лесных пожаров на площади 85 763 га.

На 00:00 мск 19 июля на территории Российской Федерации действовало 306 лесных пожаров на площади 819 792 га, по которым проводились работы по активному тушению".

Детали: В Якутии действует 120 пожаров на землях лесного фонда на площади 697 952 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.

В Иркутской области зафиксировали 30 пожаров на площади 37 716 га, на Чукотке - 15 пожаров площадью 31 614 га, в Магаданской области - семь пожаров площадью 5 515 га, в Ханты-Мансийском автономном округе - 10 пожаров на площади 4 686 га, в Республике Карелия - 39 пожаров на площади 4 463 га.

Также пожары зафиксировали в Красноярском крае, Республике Коми, Приморье и других регионах РФ.

На тушении задействовали 6 545 человек, 1 052 единицы техники, 35 воздушных судов, еще 57 воздушных судов мониторят ситуацию.

Пожароопасный сезон открыли во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС ввели в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.

Напомним: Из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах сгорело по меньшей мере 67 домов, власти эвакуировали 2000 человек.

Темы: Росcияпожарчрезвычайное происшествие
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