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Австралія видворяє журналістку, яка хизувалася порушенням карантину

Понеділок, 19 липня 2021, 06:35

Уряд Австралії депортує британську журналістку Кеті Гопкінс після її заяв про порушення карантинних умов у готелі.

Джерело: The Guardian

Пряма мова міністра внутрішніх справ Карени Ендрюс: "Той факт, що вона там похвалилася порушенням карантину, був жахливим".

"Ми вивеземо її з країни, як тільки зможемо про це домовитись. Тож я сподіваюся, це відбудеться найближчим часом".

Деталі: Про видворення Гопкінс заявила міністр внутрішніх справ Ендрюс.

Перебуваючи в номері готелю Сіднея, 46-річна Гопкінс транслювала в прямому ефірі відео, в якому згадувала карантинні обмеження через Covid-19 як "найбільший обман в історії людства".

Крім того, на відео в Instagram, яке більше не доступне для перегляду, вона сказала, що намагалася "налякати" охоронців, відчинивши двері свого номера голою і без маски.

Ендрюс підтвердила, що австралійські прикордонники скасували візу журналістки, заявивши, що для цього "діяли швидко".

Також Ендрюс заявила, що поведінка Гопкінс була "ганебною", і як "ляпас усім австралійцям, які зараз перебувають у карантинних обмеженнях".

Теми: Австраліякарантин


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