Австралия выдворяет журналистку, которая хвасталась нарушением карантина
Правительство Австралии депортирует британскую журналистку Кэти Хопкинс после ее заявлений о нарушении карантинных условий в гостинице.
Источник: The Guardian
Прямая речь министра внутренних дел Карены Эндрюс: "Тот факт, что она там похвасталась нарушением карантина, был ужасным".
"Мы вывезем ее из страны, как только сможем об этом договориться. Поэтому я надеюсь, это произойдет в ближайшее время".
Детали: О выдворении Хопкинс заявила министр внутренних дел Эндрюс.
Находясь в номере отеля Сиднея, 46-летняя Хопкинс транслировала в прямом эфире видео, в котором вспоминала карантин из-за Covid-19 как "величайший обман в истории человечества".
Кроме того, на видео в Instagram, которое больше не доступно для просмотра, она сказала, что пыталась "напугать" охранников, открыв дверь своего номера голой и без маски.
Эндрюс подтвердила, что австралийские пограничники отменили визу журналистки, заявив, что для этого "действовали быстро".
Также Эндрюс заявила, что поведение Хопкинс было "позорным", и как "пощечина всем австралийцам, которые сейчас находятся в карантинных ограничениях".