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Австралия выдворяет журналистку, которая хвасталась нарушением карантина

Понедельник, 19 июля 2021, 06:35

Правительство Австралии депортирует британскую журналистку Кэти Хопкинс после ее заявлений о нарушении карантинных условий в гостинице.

Источник: The Guardian

Прямая речь министра внутренних дел Карены Эндрюс: "Тот факт, что она там похвасталась нарушением карантина, был ужасным".

"Мы вывезем ее из страны, как только сможем об этом договориться. Поэтому я надеюсь, это произойдет в ближайшее время".

Детали: О выдворении Хопкинс заявила министр внутренних дел Эндрюс.

Находясь в номере отеля Сиднея, 46-летняя Хопкинс транслировала в прямом эфире видео, в котором вспоминала карантин из-за Covid-19 как "величайший обман в истории человечества".

Кроме того, на видео в Instagram, которое больше не доступно для просмотра, она сказала, что пыталась "напугать" охранников, открыв дверь своего номера голой и без маски.

Эндрюс подтвердила, что австралийские пограничники отменили визу журналистки, заявив, что для этого "действовали быстро".

Также Эндрюс заявила, что поведение Хопкинс было "позорным", и как "пощечина всем австралийцам, которые сейчас находятся в карантинных ограничениях".

Темы: Австралиякарантин
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