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182 випадки COVID і 307 госпіталізацій зафіксували у неділю в Україні

Понеділок, 19 липня 2021, 08:19

За добу 18 липня в Україні зафіксували 182 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 307 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу, померли від коронавірусу 5 пацієнтів, одужали 187 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше нових випадків захворювання з аостанню добу зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях. 

Серед нових хворих 11 дітей  жодного медпрацівника.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 587 осіб, методом ІФА – 1 613 осіб, експрес-тестами – 5 770 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 244 677 осіб, із них одужали 2 181 385 осіб, помер 52 731 хворий.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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