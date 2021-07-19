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182 случая COVID и 307 госпитализаций зафиксировали в воскресенье в Украине

Понедельник, 19 июля 2021, 08:19

За сутки 18 июля в Украине зафиксировали 182 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 307 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную болезнь, умерли от коронавируса 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Среди новых больных 11 детей и ни одного медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 9 587 человек, методом ИФА – 1 613 человек, экспресс-тестами – 5 770 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 244 677 человек, из них выздоровели 2 181 385 человек, умер 52 731 больной.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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