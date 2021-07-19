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37 тисяч щеплень проти коронавірусу зробили українцям у неділю 

Понеділок, 19 липня 2021, 08:44

37 173 людини вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 18 липня: першу дозу вакцини отримали 28 582 людини, другу дозу – 8 591 людину.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали 1 дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

17 липня працювали 88 мобільних бригад, 124 пункти щеплення і 225 центрів вакцинації.

 

Перелік пунктів та центрів вакцинації, їхні адреси і графік роботи розміщений у таблиці МОЗ.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗ


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