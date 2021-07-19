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37 тысяч прививок против коронавируса сделали украинцам в воскресенье

Понедельник, 19 июля 2021, 08:44

37 173 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине за сутки 18 июля: первую дозу вакцины получили 28 582 человека, вторую дозу – 8 591 человек.

Источник: МОЗ

Детали: С начала прививочной кампании привито 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу – 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 431 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 098 648 прививок.

17 июля работали 88 мобильных бригад, 124 прививочных пункта и 225 центров вакцинации.

 

Перечень пунктов и центров вакцинации, их адреса и график работы размещены в таблице МОЗ.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздрав
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