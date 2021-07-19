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У ДТП на Волині загинули троє людей, серед постраждалих - 6 дітей

Понеділок, 19 липня 2021, 09:16

У дорожньо-транспортній пригоді на Волині загинули три та постраждали дев’ятеро людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 18 липня о 18 год. 07 хв. у с. Печихвости Луцького району.

За даними рятувальників, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та врізався в дерево, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.) та постраждало 9 осіб, з них 6 дітей (2011-2019 р.н.), яких з травмами різного ступенями тяжкості госпіталізували до лікарні.

Українська правда
Теми: ДТПВолинська область


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