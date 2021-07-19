В ДТП на Волыни погибли три человека, среди пострадавших - 6 детей
Понедельник, 19 июля 2021, 09:16
В дорожно-транспортном происшествии на Волыни погибли три и пострадали девять человек.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в 18 час. 07 мин. в с. Печихвосты Луцкого района.
По данным спасателей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р. ), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
Украинская правда