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В ДТП на Волыни погибли три человека, среди пострадавших - 6 детей

Понедельник, 19 июля 2021, 09:16
В ДТП на Волыни погибли три человека, среди пострадавших - 6 детей

В дорожно-транспортном происшествии на Волыни погибли три и пострадали девять человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в 18 час. 07 мин. в с. Печихвосты Луцкого района.

По данным спасателей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р. ), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Украинская правда
Темы: ДТПВолынская область
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