Вакцинація збила хвилю: в Англії і Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID запобігли

Учені припустили, що масова вакцинація в Англії запобігла щонайменше 35 тисячам смертей, а в американському місті Нью-Йорк – понад 8 тисячам.

Джерело: Liga, net із посиланням на звіт агентства громадської охорони здоров'я Англії і препринт аналізу вчених із Єльського університету

Деталі: Згідно з оприлюдненими даними, масова вакцинація від коронавірусу в Англії попередила від 11 до 12,5 млн випадків інфекцій, понад 46 300 госпіталізацій і від 35 200 до 38 600 смертей. І ці цифри, ймовірно, занижені.

На 11 липня охоплення вакцинами від COVID-19 в Англії однієї дозою досягло 62%, двома – 47% дорослого населення. Там пріоритетно вакцинували в першу чергу найбільш вразливих – людей старшого віку та інші групи ризику.

Місцеві вчені вирахували, що близько 91% дорослих у країні вже мають антитіла до "корони" (або після інфекції, або після вакцинації). Незважаючи на сильні хвилі ковіду в Британії, із них лише у 16% – антитіла після інфекції.

Відсоток пасивно чи активно імунізованих серед молоді від 17 до 29 років (основна група-рушій нинішньої хвилі у країні) почав зростати лише в останні тижні.

У свою чергу, вчені з Єльського університету підрахували, що кампанія вакцинації запобігла в Нью-Йорку (США) більше 250 000 випадків інфекції, 44 000 госпіталізацій і 8300 смертей від ковіду у період з її старту до 1 липня.

"Примітно, що швидке розгортання вакцини придушило ще одну хвилю COVID-19, яка призвела б до стійкого збільшення випадків захворювання, госпіталізацій і смертей протягом весни, викликаних високозаразними штамами", – уточнили вони.

Вчені з Єльського університету наголосили, що попри ці штами, в основному дельта-варіант, число випадків захворювання в місті знизилося з понад 5500 у січні до менш, ніж 350 у липні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП