Вакцинация сбила волну: в Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID предотвратили 

Ученые предположили, что массовая вакцинация в Англии предотвратила как минимум 35 тысяч смертей, а в американском городе Нью-Йорк – более 8 тысяч.

Источник: Liga,net со ссылкой на отчет агентства общественного здравоохранения Англии и препринт анализа ученых из Йельского университета

Детали: Согласно обнародованным данным, массовая вакцинация от коронавируса предотвратила в Англии от 11 до 12,5 млн случаев инфекций, более 46 300 госпитализаций и от 35 200 до 38 600 смертей. И эти цифры, вероятно, занижены.

На 11 июля охват вакцинами от COVID-19 в Англии одной дозой достиг 62%, двумя – 47% взрослого населения. Там приоритетно вакцинировали в первую очередь самых уязвимых – старшие возраста и другие группы риска.

Местные ученые высчитали, что около 91% взрослых в стране уже имеют антитела к "короне" (либо после инфекции, либо после вакцинации). Несмотря на сильнейшие волны ковида в Британии, из них только у 16% – антитела после инфекции.

Процент пассивно или активно иммунизированных среди молодежи от 17 до 29 лет (основная группа-движитель нынешней волны в стране) начал расти только в последние недели.

В свою очередь, ученые из Йельского университета подсчитали, что кампания вакцинации предотвратила в Нью-Йорке (США) более 250 000 случаев инфекции, 44 000 госпитализаций и 8300 смертей от ковида в период с ее старта до 1 июля.

"Примечательно, что быстрое развертывание вакцины подавило еще одну волну COVID-19, которая привела бы к устойчивому увеличению случаев заболевания, госпитализаций и смертей в течение весны, вызванных высокозаразными штаммами", – уточнили они.

Ученые из Йельского университета подчеркнули, что несмотря на эти штаммы, в основном дельта-вариант, число случаев заболевания в городе снизилось с более чем 5500 в январе до менее 350 в июле.

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